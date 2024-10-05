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Заварухин — о проблемах «Автомобилиста» в атаке: нужна игра под воротами, трафик

Заварухин — о проблемах «Автомобилиста» в атаке: нужна игра под воротами, трафик
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Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста», назвал проблемы, которые сопровождают команду несколько матчей подряд. Сегодня, 5 октября, екатеринбуржцы проиграли «Сибири» со счётом 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи – 03:39 (5x5)     0:2 Пьянов – 12:32 (5x4)     0:3 Коротков – 43:28 (5x5)     0:4 Яковлев – 52' (5x5)    

— Это была худшая игра сезона по самоотдаче и борьбе?
— Первый период — да, соглашусь с вами. Думали, что пойдёт по накатанной, что дважды уже в сезоне обыграли «Сибирь». Это основная проблема.

— Перемешали тройки после 0:2, увидели необычные сочетания. Могут ли какие-то из этих троек выйти на игру с «Барысом»?
— Проанализируем, посмотрим. Неплохо действовало звено Меркли — Бывальцев — Денежкин, создавало моменты, но нам нужны голы, а не моменты.

— Как исправлять реализацию?
— Игра под воротами — это основное, прямые броски вратарь ловил. Знали, что Костин хорошо ловит прямые броски, разбираем каждого голкипера соперников с тренером вратарей, нужен был трафик, но сегодня его было недостаточно, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Это второй домашний матч для «Автомобилиста», в котором екатеринбургской команде не удаётся забросить ни одной шайбы по ходу встречи. В прошлый раз так завершилась игра с «Локомотивом»: уральские хоккеисты уступили в овертайме со счётом 0:1.

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