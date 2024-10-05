Заварухин — о проблемах «Автомобилиста» в атаке: нужна игра под воротами, трафик

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста», назвал проблемы, которые сопровождают команду несколько матчей подряд. Сегодня, 5 октября, екатеринбуржцы проиграли «Сибири» со счётом 0:4.

— Это была худшая игра сезона по самоотдаче и борьбе?

— Первый период — да, соглашусь с вами. Думали, что пойдёт по накатанной, что дважды уже в сезоне обыграли «Сибирь». Это основная проблема.

— Перемешали тройки после 0:2, увидели необычные сочетания. Могут ли какие-то из этих троек выйти на игру с «Барысом»?

— Проанализируем, посмотрим. Неплохо действовало звено Меркли — Бывальцев — Денежкин, создавало моменты, но нам нужны голы, а не моменты.

— Как исправлять реализацию?

— Игра под воротами — это основное, прямые броски вратарь ловил. Знали, что Костин хорошо ловит прямые броски, разбираем каждого голкипера соперников с тренером вратарей, нужен был трафик, но сегодня его было недостаточно, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Это второй домашний матч для «Автомобилиста», в котором екатеринбургской команде не удаётся забросить ни одной шайбы по ходу встречи. В прошлый раз так завершилась игра с «Локомотивом»: уральские хоккеисты уступили в овертайме со счётом 0:1.