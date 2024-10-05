«Если всё гладко — вряд ли дойдёшь до цели». Капитан «Авангарда» — о тяжёлом старте сезона

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, как команда справляется с непростым началом сезона. В матче с «Барысом», который прошёл сегодня, 5 октября, «Авангард» одержал сухую победу со счётом 4:0.

— Как коллектив переживает тяжёлый старт сезона?

— Два года назад старт был не легче у «Авангарда». Нужно реагировать на такие вещи правильно, они помогают развиться молодым игрокам, пройти через трудные моменты. Да, это невесело и нелегко, но это то, почему мы в хоккее. Если у тебя всегда всё идёт гладко, то вряд ли ты дойдёшь до какой-то высокой цели, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, «Авангард» стартовал в сезоне КХЛ-2024/2025 с трёх побед, а затем потерпел семь поражений подряд. Сейчас команда едва входит в зону плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции, располагаясь там на восьмой строчке.