Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Если всё гладко — вряд ли дойдёшь до цели». Капитан «Авангарда» — о тяжёлом старте сезона

«Если всё гладко — вряд ли дойдёшь до цели». Капитан «Авангарда» — о тяжёлом старте сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, как команда справляется с непростым началом сезона. В матче с «Барысом», который прошёл сегодня, 5 октября, «Авангард» одержал сухую победу со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Барыс
Астана
1:0 Макеев (Соловьёв) – 28:51 (5x5)     2:0 Чистяков (Шарипзянов) – 29:34 (5x5)     3:0 Буше – 47:45 (5x4)     4:0 Вей (Спунер) – 58' (5x4)    

— Как коллектив переживает тяжёлый старт сезона?
— Два года назад старт был не легче у «Авангарда». Нужно реагировать на такие вещи правильно, они помогают развиться молодым игрокам, пройти через трудные моменты. Да, это невесело и нелегко, но это то, почему мы в хоккее. Если у тебя всегда всё идёт гладко, то вряд ли ты дойдёшь до какой-то высокой цели, — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, «Авангард» стартовал в сезоне КХЛ-2024/2025 с трёх побед, а затем потерпел семь поражений подряд. Сейчас команда едва входит в зону плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции, располагаясь там на восьмой строчке.

Материалы по теме
«Хоккей — всегда мужская игра». Звягин — о яркой драке в матче «Авангард» — «Барыс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android