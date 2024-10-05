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Шарипзянов: в игре с «Локомотивом» я подставил «Авангард». Поражение было на моей совести

Шарипзянов: в игре с «Локомотивом» я подставил «Авангард». Поражение было на моей совести
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Дамир Шарипзянов, капитан «Авангарда» заявил, что отсутствие набранных очков в выездных матчах — это вина самой команды. Сегодня, 5 октября, в матче «Авангарда» с «Барысом» омским хоккеистам удалось одержать сухую победу — 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Барыс
Астана
1:0 Макеев (Соловьёв) – 28:51 (5x5)     2:0 Чистяков (Шарипзянов) – 29:34 (5x5)     3:0 Буше – 47:45 (5x4)     4:0 Вей (Спунер) – 58' (5x4)    

«Каждый день – новый день. Прошлая игра с «Локомотивом» стала не первой в моей карьере, которую я закончил с «-4», где я ошибался. Такие моменты в каждом сезоне случаются по два-три раза, и у великих бывают такие дни, но я ни в коем случае не сравниваю себя с ними. Просто принимал сам неправильные решения, подставил команду, мне ни в коем случае нельзя такого допускать. Конечно, поражение было на моей совести. Но хорошо, что сегодня выиграли. Нам нужно продолжать это делать, потому что мы сейчас находимся не там, где мы хотим.

Уверенная победа важна в плане психологии после всех наших злоключений. Это делает нас сильнее, как бы плохо ни выглядела ситуация. Если мы выберемся, то будем вспоминать эту историю с улыбкой.
Ноль очков в выездных матчах в этом сезоне не связаны с соперниками. Только с нашей игрой. Мы не заслуживали в тех играх победы, хотя где-то и претендовали на очки, но всё-таки сами себе привозили проигрыши. Будем стараться отталкиваться от дна и идти туда, куда мы хотим», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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