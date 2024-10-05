«Круто, но я концентрируюсь на другом». Капитан «Авангарда» — о хет-трике из передач
Поделиться
Дамир Шарипзянов, капитан «Авангарда» оценил хет-трик из передач, который у него получилось оформить по ходу матча с «Барысом» (4:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Барыс
Астана
1:0 Макеев (Соловьёв) – 28:51 (5x5) 2:0 Чистяков (Шарипзянов) – 29:34 (5x5) 3:0 Буше – 47:45 (5x4) 4:0 Вей (Спунер) – 58' (5x4)
«Медленно начали, но вернулись в игру, забили нужные голы, потом уже в большинстве неплохо сыграли. Ассистентский хет-трик – круто, но я концентрируюсь немного на другом. Пока не всегда получается, но работаем и идём к цели», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в минувшем сезоне Дамир заработал 53 очка, проведя 66 матчей. Шарипзянов забросил девять шайб и сделал 44 голевые передачи. Он проводит в составе «Авангарда» уже пятый сезон.
Комментарии
- 5 октября 2024
-
20:22
-
20:11
-
20:03
-
19:43
-
19:31
-
19:24
-
19:17
-
18:47
-
18:34
-
18:28
-
18:19
-
18:13
-
18:08
-
18:01
-
17:56
-
17:45
-
17:38
-
17:34
-
17:27
-
17:07
-
16:58
-
16:52
-
16:27
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
15:40
-
15:23
-
15:16
-
15:01
-
14:47
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:48