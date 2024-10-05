«Круто, но я концентрируюсь на другом». Капитан «Авангарда» — о хет-трике из передач

Дамир Шарипзянов, капитан «Авангарда» оценил хет-трик из передач, который у него получилось оформить по ходу матча с «Барысом» (4:0).

«Медленно начали, но вернулись в игру, забили нужные голы, потом уже в большинстве неплохо сыграли. Ассистентский хет-трик – круто, но я концентрируюсь немного на другом. Пока не всегда получается, но работаем и идём к цели», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в минувшем сезоне Дамир заработал 53 очка, проведя 66 матчей. Шарипзянов забросил девять шайб и сделал 44 голевые передачи. Он проводит в составе «Авангарда» уже пятый сезон.