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«Круто, но я концентрируюсь на другом». Капитан «Авангарда» — о хет-трике из передач

«Круто, но я концентрируюсь на другом». Капитан «Авангарда» — о хет-трике из передач
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Дамир Шарипзянов, капитан «Авангарда» оценил хет-трик из передач, который у него получилось оформить по ходу матча с «Барысом» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Барыс
Астана
1:0 Макеев (Соловьёв) – 28:51 (5x5)     2:0 Чистяков (Шарипзянов) – 29:34 (5x5)     3:0 Буше – 47:45 (5x4)     4:0 Вей (Спунер) – 58' (5x4)    

«Медленно начали, но вернулись в игру, забили нужные голы, потом уже в большинстве неплохо сыграли. Ассистентский хет-трик – круто, но я концентрируюсь немного на другом. Пока не всегда получается, но работаем и идём к цели», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в минувшем сезоне Дамир заработал 53 очка, проведя 66 матчей. Шарипзянов забросил девять шайб и сделал 44 голевые передачи. Он проводит в составе «Авангарда» уже пятый сезон.

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