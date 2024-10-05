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ЦСКА — Трактор, результат матча 5 октября 2024, счет 0:4, КХЛ 2024-2025

«Трактор» одержал уверенную сухую победу над ЦСКА в гостевом матче КХЛ
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Сегодня, 5 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились «Трактор» и ЦСКА. Со счётом 4:0 победу одержала команда из Челябинска. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Тертышный (Кравцов, Ткачёв) – 17:45 (5x4)     0:2 Робинсон (Юртайкин, Шабанов) – 30:20 (5x5)     0:3 Ибрагимов (Жарков) – 46:00 (5x5)     0:4 Робинсон (Дронов) – 53:10 (5x4)    

Никита Тертышный открыл счёт матча на 18-й минуте, забросив шайбу в меньшинстве. Позже Чарльз Робинсон, оформивший дубль, и Марсель Ибрагимов усилили преимущество челябинской команды.

Для «Трактора» это уже четвёртая победа подряд. В предыдущей встрече команда уверенно обыграла московское «Динамо» (4:1). А вот ЦСКА второй раз не может оформить ни одной шайбы в ворота соперника, в прошлый раз хоккеисты московской команды потерпели разгромное поражение от «Металлурга» (0:7).

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