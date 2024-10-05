«Северсталь» дома обыграла СКА, Деанджело забил первый гол в КХЛ
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Сегодня, 5 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились «Северсталь» и СКА. Со счётом 4:3 победу одержала команда из Череповца. Встреча прошла на домашней арене «Северстали».
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Деанджело – 00:55 (5x5) 1:1 Скоренов (Грудинин) – 10:20 (5x5) 2:1 Alexei Kruchinin (Иванов, Скоренов, Калдис) – 10:55 (5x5) 3:1 Скоренов (Иванов) – 16:04 (5x5) 3:2 Глотов (Грицюк) – 30:22 (5x5) 4:2 Alexei Kruchinin – 57:30 (5x5) 4:3 Плотников (Грицюк, Деанджело) – 57:54 (6x5)
Счёт открыл Тони Деанджело, забросивший свою первую шайбу в КХЛ. Позже Александр Скоренов и Алексей Кручинин оформили дубль. В СКА заброшенными шайбами также отметились Василий Глотов и Сергей Плотников.
В предыдущей встрече с «Сочи» «Северсталь» уступила со счётом 1:0.
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