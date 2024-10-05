«Северсталь» дома обыграла СКА, Деанджело забил первый гол в КХЛ

Сегодня, 5 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились «Северсталь» и СКА. Со счётом 4:3 победу одержала команда из Череповца. Встреча прошла на домашней арене «Северстали».

Счёт открыл Тони Деанджело, забросивший свою первую шайбу в КХЛ. Позже Александр Скоренов и Алексей Кручинин оформили дубль. В СКА заброшенными шайбами также отметились Василий Глотов и Сергей Плотников.

В предыдущей встрече с «Сочи» «Северсталь» уступила со счётом 1:0.