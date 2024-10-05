«Металлург» одержал крупную победу над «Спартаком» в КХЛ

Сегодня, 5 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились «Металлург» и «Спартак». Со счётом 5:2 победу одержала команда из Магнитогорска. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве.

Оформить дубли в матче смогли Павел Акользин и Никита Михайлис. По одной шайбе забросили Адам Ружичка, Шейн Принс, Даниил Вовченко.

Для магнитогорской команды это второй подряд победный матч, в прошлый раз «Металлург» обыграл ЦСКА со счётом 7:0. В предыдущей встрече «Спартак» обыграл «Барыс» со счётом 4:2.

В минувшем сезоне «Металлург» завоевал Кубок Стэнли третий раз за всю историю клуба.