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Спартак — Металлург, результат матча 5 октября 2024, счет 5:2, КХЛ 2024-2025

«Металлург» одержал крупную победу над «Спартаком» в КХЛ
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Сегодня, 5 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились «Металлург» и «Спартак». Со счётом 5:2 победу одержала команда из Магнитогорска. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Акользин (Джонсон) – 03:16 (5x5)     0:2 Михайлис (Орехов) – 06:47 (5x5)     1:2 Ружичка (Чайковски, Савиков) – 29:54 (5x4)     2:2 Принс (Ружичка, Вишневский) – 34:53 (5x4)     2:3 Михайлис (Силантьев, Орехов) – 37:47 (4x4)     2:4 Вовченко (Силантьев, Гераськин) – 44:09 (5x5)     2:5 Акользин (Юров) – 58:35 (en)    

Оформить дубли в матче смогли Павел Акользин и Никита Михайлис. По одной шайбе забросили Адам Ружичка, Шейн Принс, Даниил Вовченко.

Для магнитогорской команды это второй подряд победный матч, в прошлый раз «Металлург» обыграл ЦСКА со счётом 7:0. В предыдущей встрече «Спартак» обыграл «Барыс» со счётом 4:2.

В минувшем сезоне «Металлург» завоевал Кубок Стэнли третий раз за всю историю клуба.

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