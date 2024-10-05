«Нью-Джерси Дэвилз» одержал вторую подряд победу над «Баффало»

Сегодня, 5 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На льду встретились «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз». Со счётом 3:1 победу одержала команда из Ньюарка. Встреча прошла на «О2-Арене» в Праге (Чехия).

Счёт матча удалось открыть только на 29-й минуте игроку «Баффало» Тейджу Томпсону. Счёт сравнял Шеймус Кейси, а усилить преимущество «Дэвилз» смог Пол Коттер и Тимо Майер.

Напомним, во вчерашнем матче победу также одержала команда из Ньюарка со счётом 4:1. В обеих встречах очки удалось заработать игроку «Дэвилз» Полу Коттеру, в прошлый раз он смог забросить четвёртую шайбу в ворота «Баффало».