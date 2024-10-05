«Нью-Джерси Дэвилз» одержал вторую подряд победу над «Баффало»
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Сегодня, 5 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На льду встретились «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз». Со счётом 3:1 победу одержала команда из Ньюарка. Встреча прошла на «О2-Арене» в Праге (Чехия).
НХЛ — регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Гринвей, Так) – 28:18 1:1 Кейси (Хаула, Ноэсен) – 31:59 (pp) 2:1 Коттер (Хьюз) – 47:18 3:1 Майер (Братт, Хьюз) – 54:14
Счёт матча удалось открыть только на 29-й минуте игроку «Баффало» Тейджу Томпсону. Счёт сравнял Шеймус Кейси, а усилить преимущество «Дэвилз» смог Пол Коттер и Тимо Майер.
Напомним, во вчерашнем матче победу также одержала команда из Ньюарка со счётом 4:1. В обеих встречах очки удалось заработать игроку «Дэвилз» Полу Коттеру, в прошлый раз он смог забросить четвёртую шайбу в ворота «Баффало».
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