Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Джерси Дэвилз — Баффало Сэйбрз, результат матча 5 октября 2024, счет 3:1, НХЛ 2024-2025

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал вторую подряд победу над «Баффало»
Комментарии

Сегодня, 5 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На льду встретились «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз». Со счётом 3:1 победу одержала команда из Ньюарка. Встреча прошла на «О2-Арене» в Праге (Чехия).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Гринвей, Так) – 28:18     1:1 Кейси (Хаула, Ноэсен) – 31:59 (pp)     2:1 Коттер (Хьюз) – 47:18     3:1 Майер (Братт, Хьюз) – 54:14    

Счёт матча удалось открыть только на 29-й минуте игроку «Баффало» Тейджу Томпсону. Счёт сравнял Шеймус Кейси, а усилить преимущество «Дэвилз» смог Пол Коттер и Тимо Майер.

Напомним, во вчерашнем матче победу также одержала команда из Ньюарка со счётом 4:1. В обеих встречах очки удалось заработать игроку «Дэвилз» Полу Коттеру, в прошлый раз он смог забросить четвёртую шайбу в ворота «Баффало».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android