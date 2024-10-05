Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Северстали» в матче КХЛ со счётом 3:4.
«Обе команды показали яркий хоккей, игра была кость в кость. У нас была потеря концентрации на одну минуту, взяли тайм-аут. Появилась страсть, спортивная злость, создали огромное количество моментов. Надо отдать должное Шостаку, мы много выступали против него, это сильный вратарь, сегодня он нас переиграл. «Северсталь» показала яркую игру и где-то была свежее, графики у всех разные. Но когда надо, мы добавляем, играем правильно и самоотверженно. Многие хорошие вещи сегодня увидели.
Череповец — суровый город, у нас раздевалка вместе с молодёжной командой «Алмаз». Задор молодых ребят перешёл к нашему тренерскому штабу. Но мы не можем так терять концентрацию, 30 секунд, нам забили два гола. Сейчас будем зализывать раны и готовиться к серьёзной битве с лидером КХЛ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 5 октября 2024
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