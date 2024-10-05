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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Северстали»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Северстали»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Северстали» в матче КХЛ со счётом 3:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Деанджело – 00:55 (5x5)     1:1 Скоренов (Грудинин) – 10:20 (5x5)     2:1 Alexei Kruchinin (Иванов, Скоренов, Калдис) – 10:55 (5x5)     3:1 Скоренов (Иванов) – 16:04 (5x5)     3:2 Глотов (Грицюк) – 30:22 (5x5)     4:2 Alexei Kruchinin – 57:30 (5x5)     4:3 Плотников (Грицюк, Деанджело) – 57:54 (6x5)    

«Обе команды показали яркий хоккей, игра была кость в кость. У нас была потеря концентрации на одну минуту, взяли тайм-аут. Появилась страсть, спортивная злость, создали огромное количество моментов. Надо отдать должное Шостаку, мы много выступали против него, это сильный вратарь, сегодня он нас переиграл. «Северсталь» показала яркую игру и где-то была свежее, графики у всех разные. Но когда надо, мы добавляем, играем правильно и самоотверженно. Многие хорошие вещи сегодня увидели.

Череповец — суровый город, у нас раздевалка вместе с молодёжной командой «Алмаз». Задор молодых ребят перешёл к нашему тренерскому штабу. Но мы не можем так терять концентрацию, 30 секунд, нам забили два гола. Сейчас будем зализывать раны и готовиться к серьёзной битве с лидером КХЛ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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