Роман Ротенберг объяснил, почему заменил Плешкова уже на 11-й минуте игры с «Северсталью»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что замена вратаря на 11-й минуте матча с «Северсталью» — шанс для Никиты Серебрякова проявить себя.
— Не рано ли провели замену вратаря?
— Взбодрили команду. Кто сказал, что рановато? Нужны оба вратаря. Вратарь – шестой игрок, длинная дистанция, нужны все игроки. Даём шанс проявить себя Серебрякову, важно давать шанс всем. Дальше подумаем с тренером вратарей и примем решение, кто будет играть в следующей игре. Но нам нужны все, мы ждём и Мойсевича, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, с начала матча с «Северсталью» в воротах СКА играл Артемий Плешков, но позже его сменил Никита Серебряков. Соглашение с ним клуб подписал в 2023 году, оно рассчитано на четыре сезона и будет действовать до 30 апреля 2027 года.
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