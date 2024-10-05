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Роман Ротенберг объяснил, почему заменил Плешкова уже на 11-й минуте игры с «Северсталью»

Роман Ротенберг объяснил, почему заменил Плешкова уже на 11-й минуте игры с «Северсталью»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что замена вратаря на 11-й минуте матча с «Северсталью» — шанс для Никиты Серебрякова проявить себя.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Деанджело – 00:55 (5x5)     1:1 Скоренов (Грудинин) – 10:20 (5x5)     2:1 Alexei Kruchinin (Иванов, Скоренов, Калдис) – 10:55 (5x5)     3:1 Скоренов (Иванов) – 16:04 (5x5)     3:2 Глотов (Грицюк) – 30:22 (5x5)     4:2 Alexei Kruchinin – 57:30 (5x5)     4:3 Плотников (Грицюк, Деанджело) – 57:54 (6x5)    

— Не рано ли провели замену вратаря?
— Взбодрили команду. Кто сказал, что рановато? Нужны оба вратаря. Вратарь – шестой игрок, длинная дистанция, нужны все игроки. Даём шанс проявить себя Серебрякову, важно давать шанс всем. Дальше подумаем с тренером вратарей и примем решение, кто будет играть в следующей игре. Но нам нужны все, мы ждём и Мойсевича, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, с начала матча с «Северсталью» в воротах СКА играл Артемий Плешков, но позже его сменил Никита Серебряков. Соглашение с ним клуб подписал в 2023 году, оно рассчитано на четыре сезона и будет действовать до 30 апреля 2027 года.

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