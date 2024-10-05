«То, что не ломает нас, делает сильнее». Тренер ЦСКА Воробьёв — о втором сухом поражении

Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» со счётом 0:4. Ранее армейцы проиграли магнитогорскому «Металлургу» (0:7).
— Невозможно выиграть матчи, не забивая голов, это основное.
— Есть ли позитивные моменты по сравнению с игрой с «Металлургом»?
— Заряженными вышли, согласен, работали, но при равной игре 0:4.
— Есть ли психологическая тема, которую надо менять команде? Это психология или иное?
— Психология, надо пройти этот этап. То, что не ломает нас, делает нас сильнее. Чуть-чуть не хватает, чтобы забить одну, вторую, она пойдёт.
— Эти два матча для вас — два поражения или 0:11 в сумме?
— У нас нормальные пара дней были, весёлые. Надо выкарабкиваться, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.