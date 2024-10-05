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«То, что не ломает нас, делает сильнее». Тренер ЦСКА Воробьёв — о втором сухом поражении

«То, что не ломает нас, делает сильнее». Тренер ЦСКА Воробьёв — о втором сухом поражении
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Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» со счётом 0:4. Ранее армейцы проиграли магнитогорскому «Металлургу» (0:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Тертышный (Кравцов, Ткачёв) – 17:45 (5x4)     0:2 Робинсон (Юртайкин, Шабанов) – 30:20 (5x5)     0:3 Ибрагимов (Жарков) – 46:00 (5x5)     0:4 Робинсон (Дронов) – 53:10 (5x4)    

— Невозможно выиграть матчи, не забивая голов, это основное.

— Есть ли позитивные моменты по сравнению с игрой с «Металлургом»?
— Заряженными вышли, согласен, работали, но при равной игре 0:4.

— Есть ли психологическая тема, которую надо менять команде? Это психология или иное?
— Психология, надо пройти этот этап. То, что не ломает нас, делает нас сильнее. Чуть-чуть не хватает, чтобы забить одну, вторую, она пойдёт.

— Эти два матча для вас — два поражения или 0:11 в сумме?
— У нас нормальные пара дней были, весёлые. Надо выкарабкиваться, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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