«То, что не ломает нас, делает сильнее». Тренер ЦСКА Воробьёв — о втором сухом поражении

Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» со счётом 0:4. Ранее армейцы проиграли магнитогорскому «Металлургу» (0:7).

— Невозможно выиграть матчи, не забивая голов, это основное.

— Есть ли позитивные моменты по сравнению с игрой с «Металлургом»?

— Заряженными вышли, согласен, работали, но при равной игре 0:4.

— Есть ли психологическая тема, которую надо менять команде? Это психология или иное?

— Психология, надо пройти этот этап. То, что не ломает нас, делает нас сильнее. Чуть-чуть не хватает, чтобы забить одну, вторую, она пойдёт.

— Эти два матча для вас — два поражения или 0:11 в сумме?

— У нас нормальные пара дней были, весёлые. Надо выкарабкиваться, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.