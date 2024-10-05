Главный тренер «Трактора» прокомментировал сухую победу над ЦСКА

Бенуа Гру, главный тренер «Трактора» заявил, что в победном матче с ЦСКА (4:0) у челябинской команды отлично сработало большинство.

— ЦСКА вышел на матч заряженным после прошлой игры, но у нашего вратаря был не менее отличный матч. Сработало наше большинство, мы прибавляли по ходу игры, хорошая победа для нас.

— За счёт чего «Трактор» обыграл все три московские команды за один выезд?

— К каждому матчу мы готовимся отдельно. Мы встретились с тремя сильными соперниками, но в КХЛ есть и другие сильные команды. Мы довольны этими тремя победами.

— ЦСКА уступил 0:7 в прошлом матче. Это ощущалось в игре?

— Я не так хорошо знаю ЦСКА, чтобы делать выводы. Наш соперник хорошо начал, показывал хорошее давление на льду. Отмечу, что сезон в целом длинный, будут хорошие и плохие моменты, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.