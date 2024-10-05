Главный тренер «Трактора» Гру: мы, как поезд, последовательно идём к пункту назначения

Бенуа Гру, главный тренер «Трактора» сравнил команду с поездом после победы в матче с ЦСКА (4:0).

— Почему вы были так уверены в Тертышном, который забил только сейчас, не сажали в запас?

— Он заслужил такое доверие своей работой, трудом, дополнительными занятиями. Он показывает, что хочет быть частью команды, приносить пользу. Он забил вторую шайбу в сезоне, но посмотрите, сколько у него было моментов. В звене с Шабановым и Кадейкиным хорошая химия, они много создают на льду, два или три раза Никита блокировал броски. Он делает всё возможное и старается становиться лучше.

— Что вам не нравится в игре команды и над чем будете работать?

— Отмечу, что мне нравится поступательное развитие. У нас появляется больше контроля в игровых ситуациях, определённые решения принимаются лучше. Учитывая наше расписание в октябре, будем больше работать над микромоментами: игра «1 на 1» в углу или за воротами, игра на пятаке соперника, работа с шайбой.

Мне нравится прогресс в целом, нравится строить долгосрочные планы, сейчас наш фокус именно на том, о чём я сказал. Во французском языке есть выражение, которое сложно перевести на английский, но дословно оно звучит так: «поезд движется к своей станции». Мы, как этот поезд, поступательно идём к пункту назначения, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.