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Главный тренер «Трактора» Гру: мы, как поезд, последовательно идём к пункту назначения

Главный тренер «Трактора» Гру: мы, как поезд, последовательно идём к пункту назначения
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Бенуа Гру, главный тренер «Трактора» сравнил команду с поездом после победы в матче с ЦСКА (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Тертышный (Кравцов, Ткачёв) – 17:45 (5x4)     0:2 Робинсон (Юртайкин, Шабанов) – 30:20 (5x5)     0:3 Ибрагимов (Жарков) – 46:00 (5x5)     0:4 Робинсон (Дронов) – 53:10 (5x4)    

— Почему вы были так уверены в Тертышном, который забил только сейчас, не сажали в запас?
— Он заслужил такое доверие своей работой, трудом, дополнительными занятиями. Он показывает, что хочет быть частью команды, приносить пользу. Он забил вторую шайбу в сезоне, но посмотрите, сколько у него было моментов. В звене с Шабановым и Кадейкиным хорошая химия, они много создают на льду, два или три раза Никита блокировал броски. Он делает всё возможное и старается становиться лучше.

— Что вам не нравится в игре команды и над чем будете работать?
— Отмечу, что мне нравится поступательное развитие. У нас появляется больше контроля в игровых ситуациях, определённые решения принимаются лучше. Учитывая наше расписание в октябре, будем больше работать над микромоментами: игра «1 на 1» в углу или за воротами, игра на пятаке соперника, работа с шайбой.

Мне нравится прогресс в целом, нравится строить долгосрочные планы, сейчас наш фокус именно на том, о чём я сказал. Во французском языке есть выражение, которое сложно перевести на английский, но дословно оно звучит так: «поезд движется к своей станции». Мы, как этот поезд, поступательно идём к пункту назначения, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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