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Гру: советские хоккеисты дали мне мечту, позаимствовал одну фишку у Мальцева

Гру: советские хоккеисты дали мне мечту, позаимствовал одну фишку у Мальцева
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Бенуа Гру, главный тренер «Трактора» рассказал, какое влияние на него оказал советский хоккей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Тертышный (Кравцов, Ткачёв) – 17:45 (5x4)     0:2 Робинсон (Юртайкин, Шабанов) – 30:20 (5x5)     0:3 Ибрагимов (Жарков) – 46:00 (5x5)     0:4 Робинсон (Дронов) – 53:10 (5x4)    

— В эти дни отмечает свой юбилей Борис Михайлов. Ваше поколение выросло на Суперсерии-1972, что можете сказать?
— Моё поколение выросло на этих игроках. Был невероятно впечатлён встречей с Александром Якушевым на прошлой игре со «Спартаком», я могу назвать много фамилий советских хоккеистов: Михайлов, Петров, Харламов и многие другие. Эти люди дали мне мечту играть в хоккей, благодаря их примеру я здесь. Я горд сказать, что благодаря тому, что следил за ними с четырёх лет, нахожусь здесь. Это лучшее, что я мог сделать, смотря на них. Помню, как не мог дождаться, когда к нам приедут игроки из СССР, чтобы встретиться с канадскими игроками, это было важно.

В игре с «Динамо» на кубе показали Александра Мальцева: хочу отметить, что я своего рода позаимствовал его фишку при выходе «1 на 1», он часто бросал в блин. Я обсуждал эту фишку с Полом Байроном (экс-форвард «Калгари» и «Монреаля»), и он иногда бросал так в блин низом. Ко всем советским игрокам я отношусь с большим уважением, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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