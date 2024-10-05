ЦСКА впервые за 9 лет не забросил в двух матчах подряд в КХЛ
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ЦСКА впервые за девять лет не забросил в двух матчах подряд ни одной шайбы, при этом пропустил 11 в свои ворота.
Напомним, московская команда потерпела разгромное поражение в матче 3 октября с «Металлургом», уступив со счётом 0:7.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов) – 16:55 (5x4) 0:2 Орехов (Михайлис, Джонсон) – 21:18 (5x3) 0:3 Михайлис (Петунин, Джонсон) – 23:06 (5x5) 0:4 Козлов (Пресс) – 23:25 (5x5) 0:5 Силантьев (Михайлис, Орехов) – 26:23 (5x4) 0:6 Акользин (Ерёменко) – 38:25 (5x5) 0:7 Орехов (Козлов, Михайлис) – 39:53 (5x4)
А во встрече 5 октября с «Трактором» ЦСКА пропустил четыре шайбы в свои ворота, но так и не смог забросить ни одной в ответ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Тертышный (Кравцов, Ткачёв) – 17:45 (5x4) 0:2 Робинсон (Юртайкин, Шабанов) – 30:20 (5x5) 0:3 Ибрагимов (Жарков) – 46:00 (5x5) 0:4 Робинсон (Дронов) – 53:10 (5x4)
Московская команда начала сезон-2024/2025 с поражения. «Спартак» обыграл армейцев со счётом 2:4. В 13 прошедших матчах ЦСКА выиграл только в шести. Сейчас московская команда на четвёртой строчке Западной конференции.
Отметим, что ЦСКА также является одним из рекордсменов по завоёванным Кубкам Гагарина — три раза за всю историю клуба, столько же раз выигрывали трофей «Ак Барс» и «Металлург».
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