ЦСКА впервые за 9 лет не забросил в двух матчах подряд в КХЛ

ЦСКА впервые за девять лет не забросил в двух матчах подряд ни одной шайбы, при этом пропустил 11 в свои ворота.

Напомним, московская команда потерпела разгромное поражение в матче 3 октября с «Металлургом», уступив со счётом 0:7.

А во встрече 5 октября с «Трактором» ЦСКА пропустил четыре шайбы в свои ворота, но так и не смог забросить ни одной в ответ.

Московская команда начала сезон-2024/2025 с поражения. «Спартак» обыграл армейцев со счётом 2:4. В 13 прошедших матчах ЦСКА выиграл только в шести. Сейчас московская команда на четвёртой строчке Западной конференции.

Отметим, что ЦСКА также является одним из рекордсменов по завоёванным Кубкам Гагарина — три раза за всю историю клуба, столько же раз выигрывали трофей «Ак Барс» и «Металлург».