Три хоккеиста «Баффало» выбыли на неопределённый срок из-за травм после матчей с «Дэвилз»

Три хоккеиста «Баффало Сэйбрз» Джон Петерка, Николя Обе-Кюбель и Зак Бенсон выбыли из игры из-за травм после матчей с «Нью-Джерси Дэвилз» в рамках начала 108-го сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Обе встречи прошли на арене в Праге (Чехия). О травмах игроков сообщается на официальном сайте НХЛ.

Известно, что Петерка будет восстанавливаться после сотрясения мозга, которое он получил в результате столкновения с Бренденом Диллоном. Игрок «Нью-Джерси» получил за это двухминутное удаление.

Зак Бенсон и Николя Обе-Кюбель ещё в первом матче с «Дэвилз» заработали травму нижней части тела.

Точные сроки восстановления всех хоккеистов пока неизвестны.