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Три хоккеиста «Баффало» выбыли на неопределённый срок из-за травм после матчей с «Дэвилз»

Три хоккеиста «Баффало» выбыли на неопределённый срок из-за травм после матчей с «Дэвилз»
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Три хоккеиста «Баффало Сэйбрз» Джон Петерка, Николя Обе-Кюбель и Зак Бенсон выбыли из игры из-за травм после матчей с «Нью-Джерси Дэвилз» в рамках начала 108-го сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Обе встречи прошли на арене в Праге (Чехия). О травмах игроков сообщается на официальном сайте НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Гринвей, Так) – 28:18     1:1 Кейси (Хаула, Ноэсен) – 31:59 (pp)     2:1 Коттер (Хьюз) – 47:18     3:1 Майер (Братт, Хьюз) – 54:14    

Известно, что Петерка будет восстанавливаться после сотрясения мозга, которое он получил в результате столкновения с Бренденом Диллоном. Игрок «Нью-Джерси» получил за это двухминутное удаление.

Зак Бенсон и Николя Обе-Кюбель ещё в первом матче с «Дэвилз» заработали травму нижней части тела.

Точные сроки восстановления всех хоккеистов пока неизвестны.

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