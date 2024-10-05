Главный тренер «Спартака» Жамнов рассказал о состоянии здоровья Мальцева и Галимова

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о состоянии здоровья игроков Михаила Мальцева и Анселя Галимова. Сегодня, 5 октября, «Спартак» уступил «Металлургу» (2:5).

– Расскажите о состоянии отсутствующих игроков – Михаила Мальцева и Анселя Галимова? Близки ли они к восстановлению, чтобы сыграть в следующем матче с «Салаватом Юлаевым»?

– Да, конечно, сегодня им уже намного лучше. Посмотрим, как будет дальше, ещё есть время до следующей игры. Надеемся, что они будут готовы на сто процентов.

– Есть ли ощущение, что отсутствие Мальцева негативно сказывается на игре команды?

– Нет, просто идёт сезон – всегда кто-то болеет, а кто-то травмирован. Появляется шанс и для других игроков проявить себя. Конечно, Михаил – это боевая единица, нам его не хватает, но и другие игроки тоже должны давать результат, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

Напомним, ранее главный тренер московского клуба сообщал, что оба игрока выбыли в связи с болезнью.