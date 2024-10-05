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Главный тренер «Спартака» Жамнов рассказал о состоянии здоровья Мальцева и Галимова

Главный тренер «Спартака» Жамнов рассказал о состоянии здоровья Мальцева и Галимова
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о состоянии здоровья игроков Михаила Мальцева и Анселя Галимова. Сегодня, 5 октября, «Спартак» уступил «Металлургу» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Акользин (Джонсон) – 03:16 (5x5)     0:2 Михайлис (Орехов) – 06:47 (5x5)     1:2 Ружичка (Чайковски, Савиков) – 29:54 (5x4)     2:2 Принс (Ружичка, Вишневский) – 34:53 (5x4)     2:3 Михайлис (Силантьев, Орехов) – 37:47 (4x4)     2:4 Вовченко (Силантьев, Гераськин) – 44:09 (5x5)     2:5 Акользин (Юров) – 58:35 (en)    

– Расскажите о состоянии отсутствующих игроков – Михаила Мальцева и Анселя Галимова? Близки ли они к восстановлению, чтобы сыграть в следующем матче с «Салаватом Юлаевым»?

– Да, конечно, сегодня им уже намного лучше. Посмотрим, как будет дальше, ещё есть время до следующей игры. Надеемся, что они будут готовы на сто процентов.

– Есть ли ощущение, что отсутствие Мальцева негативно сказывается на игре команды?

– Нет, просто идёт сезон – всегда кто-то болеет, а кто-то травмирован. Появляется шанс и для других игроков проявить себя. Конечно, Михаил – это боевая единица, нам его не хватает, но и другие игроки тоже должны давать результат, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака».

Напомним, ранее главный тренер московского клуба сообщал, что оба игрока выбыли в связи с болезнью.

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