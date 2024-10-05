Главный тренер «Спартака» Жамнов прокомментировал поражение от «Металлурга»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил уровень игры команды и обозначил моменты, над которыми стоит поработать после поражения от «Металлурга» (2:5).
— Ребята — молодцы, играли до конца. Есть моменты, над которыми надо поработать. Вернулись в игру, сравняли счёт, но потом опять ошибки нас подвели. Но с такими командами, как «Магнитка», надо всегда играть дисциплинировано. Потому что у них есть мастера, которые используют свои моменты. Так что сегодня исход матча зависел от нашей игры.
— «Спартак» вернулся в игру, дважды реализовав большинство. Насколько было важно преуспеть в этом компоненте? И в чём причина не самой лучшей игры «Спартака» в большинстве?
— Не было бросков и остроты, мы много возили шайбу по периметру. Сегодня же было всё, что нужно для большинства. Но сезон долгий, впереди ещё длинный путь. Да, большинство — это очень важный элемент в хоккее. Это глоток воздуха для команды, который даёт преимущество всем игрокам, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Спартака» на официальном сайте клуба.
- 5 октября 2024
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