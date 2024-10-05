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Главный тренер «Металлурга» Разин прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер «Металлурга» Разин прокомментировал победу над «Спартаком»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин считает, что победный матч со «Спартаком» (5:2) получился нервным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Акользин (Джонсон) – 03:16 (5x5)     0:2 Михайлис (Орехов) – 06:47 (5x5)     1:2 Ружичка (Чайковски, Савиков) – 29:54 (5x4)     2:2 Принс (Ружичка, Вишневский) – 34:53 (5x4)     2:3 Михайлис (Силантьев, Орехов) – 37:47 (4x4)     2:4 Вовченко (Силантьев, Гераськин) – 44:09 (5x5)     2:5 Акользин (Юров) – 58:35 (en)    

— Тяжёлая вышла встреча, нервная — но хорошо, что выиграли, нам такие матчи нужны. Мы выступили дисциплинированно, несмотря на такое количество удалений. Ребята молодцы, едем дальше.

— У Вас не было опасений, что после победы над ЦСКА со счётом 7:0 команда могла недонастроиться на сегодняшнюю игру?
— Точно не в нашем состоянии, потому что мы далеко не на том месте сейчас, как хотелось бы. Встреча с ЦСКА показала, что после счёта 0:7 в третьем периоде мы не перестали играть по заданию. Да, сегодня было не самое лучшее начало, но потом настрой был хороший, — приводит слова Разина пресс-служба «Спартака» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Металлург» начал сезон с поражения в матче с «Локомотивом», а потом уступил ещё в четырёх встречах подряд. Сейчас магнитогорская команда находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции.

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