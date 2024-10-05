Главный тренер «Металлурга» Разин прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин считает, что победный матч со «Спартаком» (5:2) получился нервным.
— Тяжёлая вышла встреча, нервная — но хорошо, что выиграли, нам такие матчи нужны. Мы выступили дисциплинированно, несмотря на такое количество удалений. Ребята молодцы, едем дальше.
— У Вас не было опасений, что после победы над ЦСКА со счётом 7:0 команда могла недонастроиться на сегодняшнюю игру?
— Точно не в нашем состоянии, потому что мы далеко не на том месте сейчас, как хотелось бы. Встреча с ЦСКА показала, что после счёта 0:7 в третьем периоде мы не перестали играть по заданию. Да, сегодня было не самое лучшее начало, но потом настрой был хороший, — приводит слова Разина пресс-служба «Спартака» на официальном сайте клуба.
Напомним, «Металлург» начал сезон с поражения в матче с «Локомотивом», а потом уступил ещё в четырёх встречах подряд. Сейчас магнитогорская команда находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции.
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