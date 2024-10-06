Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победный матч со СКА
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев похвалил команду за победу над СКА (4:3). Матч состоялся вчера, 5 октября, на домашней арене череповецкой команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Деанджело – 00:55 (5x5) 1:1 Скоренов (Грудинин) – 10:20 (5x5) 2:1 Alexei Kruchinin (Иванов, Скоренов, Калдис) – 10:55 (5x5) 3:1 Скоренов (Иванов) – 16:04 (5x5) 3:2 Глотов (Грицюк) – 30:22 (5x5) 4:2 Alexei Kruchinin – 57:30 (5x5) 4:3 Плотников (Грицюк, Деанджело) – 57:54 (6x5)
«Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков за шикарную атмосферу на стадионе. У нас была не совсем удачная выездная серия. На сегодняшний матч мы настраивались, конечно. Получилась отличная игра. Победа. Командная победа. Здорово, самоотверженно играли. И в меньшинстве выстояли, забили хорошие голы», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» на официальном сайте клуба.
Напомним, череповецкая команда находится на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. На счету «Северстали» 14 очков.
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