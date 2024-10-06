Главный тренер «Северстали» Козырев оценил победный матч со СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев похвалил команду за победу над СКА (4:3). Матч состоялся вчера, 5 октября, на домашней арене череповецкой команды.

«Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков за шикарную атмосферу на стадионе. У нас была не совсем удачная выездная серия. На сегодняшний матч мы настраивались, конечно. Получилась отличная игра. Победа. Командная победа. Здорово, самоотверженно играли. И в меньшинстве выстояли, забили хорошие голы», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» на официальном сайте клуба.

Напомним, череповецкая команда находится на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. На счету «Северстали» 14 очков.