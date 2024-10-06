Ротенберг: нам аплодируют стоя! А некоторые играют 0:0, пойдут зрители на такие игры?

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об уровне игры в хоккей на матчах разных команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Это интересный очень хоккей. Обе команды играют с шайбой. Мы же с Козыревым начинали в СКА строить систему игры в хоккей. Не терпеть на льду, а играть. Мы играем в такой хоккей, который точно будет привлекать зрителей. Когда люди стоя аплодируют! Была бы возможность ещё выйти сыграть… Но это не театр, не филармония, а хоккей. Давайте посчитаем, сколько мы за два матча забили голов. 20 голов за две игры! Давайте сравним эти матчи с другими командами. Кто-то сейчас играет 0:0, пойдут на такие игры зрители, будут аплодировать? Мы знаем ответ на этот вопрос.

Очень рад, что есть такие команды, как «Северсталь», которые хотят не мучиться, стоять впятером у своих ворот, а играть в хоккей. Это очень важно, дай бог в будущем будет больше таких команд. Мы сейчас видим изменения в «Тракторе», это привлекает зрителей на трибуны, тогда все будут счастливы, как сегодня, и стоя аплодировать. В Минске тоже были полные трибуны, здесь сумасшедшая атмосфера, каждый игрок в таких ситуациях выкладывается на все сто.

Да, нам было непросто вначале, соперник был очень свежим, но мы перестроились и играли на тех же скоростях, даже где-то переигрывали соперника. Но счёт на табло. Когда мы в следующий раз играем, зимой? Надо установить рекорд! Постараемся сыграть ещё лучше, нет предела совершенству. Знаете, как сборная Бразилии по футболу — они могут и 10 голов забить. Главное — не пропускать. То, что мы можем забить 10-15 голов друг другу, думаю, все понимают. Здесь главное, как наши ребята сыграют в обороне», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.