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Ротенберг: нам аплодируют стоя! А некоторые играют 0:0, пойдут зрители на такие игры?

Ротенберг: нам аплодируют стоя! А некоторые играют 0:0, пойдут зрители на такие игры?
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об уровне игры в хоккей на матчах разных команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Деанджело – 00:55 (5x5)     1:1 Скоренов (Грудинин) – 10:20 (5x5)     2:1 Alexei Kruchinin (Иванов, Скоренов, Калдис) – 10:55 (5x5)     3:1 Скоренов (Иванов) – 16:04 (5x5)     3:2 Глотов (Грицюк) – 30:22 (5x5)     4:2 Alexei Kruchinin – 57:30 (5x5)     4:3 Плотников (Грицюк, Деанджело) – 57:54 (6x5)    

«Это интересный очень хоккей. Обе команды играют с шайбой. Мы же с Козыревым начинали в СКА строить систему игры в хоккей. Не терпеть на льду, а играть. Мы играем в такой хоккей, который точно будет привлекать зрителей. Когда люди стоя аплодируют! Была бы возможность ещё выйти сыграть… Но это не театр, не филармония, а хоккей. Давайте посчитаем, сколько мы за два матча забили голов. 20 голов за две игры! Давайте сравним эти матчи с другими командами. Кто-то сейчас играет 0:0, пойдут на такие игры зрители, будут аплодировать? Мы знаем ответ на этот вопрос.

Очень рад, что есть такие команды, как «Северсталь», которые хотят не мучиться, стоять впятером у своих ворот, а играть в хоккей. Это очень важно, дай бог в будущем будет больше таких команд. Мы сейчас видим изменения в «Тракторе», это привлекает зрителей на трибуны, тогда все будут счастливы, как сегодня, и стоя аплодировать. В Минске тоже были полные трибуны, здесь сумасшедшая атмосфера, каждый игрок в таких ситуациях выкладывается на все сто.

Да, нам было непросто вначале, соперник был очень свежим, но мы перестроились и играли на тех же скоростях, даже где-то переигрывали соперника. Но счёт на табло. Когда мы в следующий раз играем, зимой? Надо установить рекорд! Постараемся сыграть ещё лучше, нет предела совершенству. Знаете, как сборная Бразилии по футболу — они могут и 10 голов забить. Главное — не пропускать. То, что мы можем забить 10-15 голов друг другу, думаю, все понимают. Здесь главное, как наши ребята сыграют в обороне», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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