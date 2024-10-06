Андрей Разин получил двухминутное удаление за критику арбитров в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин получил двухминутное удаление за критику арбитров в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком». Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды из Магнитогорска. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве.

Для магнитогорской команды это второй подряд победный матч, в прошлый раз «Металлург» обыграл ЦСКА со счётом 7:0. «Спартак» в предыдущей встрече обошёл «Барыс» со счётом 4:2.

Напомним, «Металлург» начал сезон с поражения в матче с «Локомотивом», а потом уступил ещё в четырёх встречах подряд. Сейчас магнитогорская команда находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции.