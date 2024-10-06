Андрей Разин получил двухминутное удаление за критику арбитров в матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин получил двухминутное удаление за критику арбитров в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком». Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу команды из Магнитогорска. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Акользин (Джонсон) – 03:16 (5x5) 0:2 Михайлис (Орехов) – 06:47 (5x5) 1:2 Ружичка (Чайковски, Савиков) – 29:54 (5x4) 2:2 Принс (Ружичка, Вишневский) – 34:53 (5x4) 2:3 Михайлис (Силантьев, Орехов) – 37:47 (4x4) 2:4 Вовченко (Силантьев, Гераськин) – 44:09 (5x5) 2:5 Акользин (Юров) – 58:35 (en)
Для магнитогорской команды это второй подряд победный матч, в прошлый раз «Металлург» обыграл ЦСКА со счётом 7:0. «Спартак» в предыдущей встрече обошёл «Барыс» со счётом 4:2.
Напомним, «Металлург» начал сезон с поражения в матче с «Локомотивом», а потом уступил ещё в четырёх встречах подряд. Сейчас магнитогорская команда находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции.
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