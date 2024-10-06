«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Бостон», Протас забил гол

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забивали белорусский нападающий Алексей Протас и Тревор ван Римсдайк. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Российский нападающий «Бостона» Георгий Меркулов не отметился результативными действиями.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

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