Передача Трикозова помогла «Каролине» обыграть «Нэшвилл» в результативном матче

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Джосайя Славин, Брэдли Надо, Сэм Ганье и Эрик Робинсон (дважды). Российский нападающий Глеб Трикозов отметился результативной передачей.

За «Нэшвилл» забивали Марк Янковски, Коул Смит и Томми Новак.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

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