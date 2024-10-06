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Передача Трикозова помогла «Каролине» обыграть «Нэшвилл» в результативном матче

Передача Трикозова помогла «Каролине» обыграть «Нэшвилл» в результативном матче
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ — предсезонные матчи
06 октября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Янковски (Томасино, Новак) – 15:17 (5x4)     1:1 Славин (Робинсон, Робида) – 24:20 (5x5)     1:2 Надо (Морроу, Ганье) – 27:01 (4x4)     2:2 Смит (Фаббро, Новак) – 30:10 (5x5)     2:3 Ганье – 38:43 (5x5)     3:3 Новак – 49:02 (5x5)     3:4 Робинсон (Унгер Cёрум, Трикозов) – 57:31 (5x5)     3:5 Робинсон (Ганье, Морроу) – 59:00 (en)    

В составе победителей забивали Джосайя Славин, Брэдли Надо, Сэм Ганье и Эрик Робинсон (дважды). Российский нападающий Глеб Трикозов отметился результативной передачей.

За «Нэшвилл» забивали Марк Янковски, Коул Смит и Томми Новак.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

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