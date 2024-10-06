Александр Овечкин высказался о своей зарплате

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей зарплате.

«Вы не забывайте, что не меньше половины заработанных денег у меня забирают на налоги. То, что про меня пишут, всё время делите на два», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в НХЛ с зарплатой в $ 149,2 млн.

До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.

Овечкин показал подарок от игроков и сотрудников «Вашингтона»