26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» встречался с «Флоридой Пантерз». Встреча прошла в Квебеке на стадионе «Видеотрон-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Александр Барков, Антон Лунделль и Джона Гаджович (дважды). Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 26 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Кингз» забивали Филлип Дано и Тревор Мур.

Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретился с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3). Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».

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