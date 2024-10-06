26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» встречался с «Флоридой Пантерз». Встреча прошла в Квебеке на стадионе «Видеотрон-центр» и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — предсезонные матчи
06 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Дано (Жанно, Мур) – 06:03 (5x5) 1:1 Барков (Вераге, Райнхарт) – 09:07 (5x4) 1:2 Лунделль (Экблад, Луостаринен) – 16:03 (5x4) 1:3 Гаджович (Экблад, Ткачук) – 39:15 (5x5) 2:3 Мур (Байфилд, Спенс) – 47:44 (5x5) 2:4 Гаджович – 59:36 (en)
В составе победителей забивали Александр Барков, Антон Лунделль и Джона Гаджович (дважды). Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 26 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
За «Кингз» забивали Филлип Дано и Тревор Мур.
Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретился с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3). Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».
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