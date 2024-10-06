Два очка Остона Мэттьюса помогли «Торонто» обыграть «Детройт» в предсезонном матче НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз». Игра прошла на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева победили со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0).

В составе победителей голами отметились Стивен Лоренц, Джон Таварес и Остон Мэттьюс (1+1). За гостей отличились Кристиан Фишер и Эндрю Копп.

Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября. Первую игру регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» проведёт 10 октября на домашнем льду с «Монреаль Канадиенс». «Детройт Ред Уингз», в свою очередь, начнёт сезон с домашней игры с «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдёт 11 октября.

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