Два очка Остона Мэттьюса помогли «Торонто» обыграть «Детройт» в предсезонном матче НХЛ
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Детройт Ред Уингз». Игра прошла на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева победили со счётом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0).
НХЛ — предсезонные матчи
06 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фишер (Копп) – 03:33 (5x5) 1:1 Лоренц (Ривз) – 12:20 (5x5) 1:2 Копп (Валлиндер, Снивли) – 17:58 (5x4) 2:2 Мэттьюс (Марнер, Нис) – 22:52 (5x4) 3:2 Таварес (Мэттьюс, Марнер) – 44:58 (5x4)
В составе победителей голами отметились Стивен Лоренц, Джон Таварес и Остон Мэттьюс (1+1). За гостей отличились Кристиан Фишер и Эндрю Копп.
Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября. Первую игру регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» проведёт 10 октября на домашнем льду с «Монреаль Канадиенс». «Детройт Ред Уингз», в свою очередь, начнёт сезон с домашней игры с «Питтсбург Пингвинз». Встреча пройдёт 11 октября.
Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ:
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