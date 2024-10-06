Хет-трик Шейна Пинто и пас Артёма Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Монреаль»

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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Игра прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). Хозяева победили со счётом 4:2 (2:1, 2:0, 1:0).

В составе победителей хет-триком отметился Шейн Пинто и ещё одна шайба на счету Майкла Амадио. Результативный пас на счету российского защитника «Оттавы» Артёма Зуба. За гостей отличились Кристиан Дворак и Арбер Джекай.

Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября. Первую игру регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» проведёт 11 октября на домашнем льду с «Флоридой Пантерз». «Монреаль Канадиенс», в свою очередь, начнёт сезон с домашней игры с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча пройдёт 10 октября.

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