Хет-трик Шейна Пинто и пас Артёма Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Монреаль»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». Игра прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада). Хозяева победили со счётом 4:2 (2:1, 2:0, 1:0).
В составе победителей хет-триком отметился Шейн Пинто и ещё одна шайба на счету Майкла Амадио. Результативный пас на счету российского защитника «Оттавы» Артёма Зуба. За гостей отличились Кристиан Дворак и Арбер Джекай.
Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября. Первую игру регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» проведёт 11 октября на домашнем льду с «Флоридой Пантерз». «Монреаль Канадиенс», в свою очередь, начнёт сезон с домашней игры с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча пройдёт 10 октября.
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году:
- 6 октября 2024
-
05:24
-
04:54
-
04:28
-
04:17
-
03:04
-
02:26
-
00:22
-
00:19
-
00:01
- 5 октября 2024
-
23:33
-
22:55
-
22:30
-
22:20
-
21:46
-
21:19
-
21:13
-
21:06
-
20:49
-
20:22
-
20:11
-
20:03
-
19:43
-
19:31
-
19:24
-
19:17
-
18:47
-
18:34
-
18:28
-
18:19
-
18:13
-
18:08
-
18:01
-
17:56
-
17:45
-
17:38