«Сент-Луис» проиграл «Чикаго», у Торопченко — «-1», Жеренко совершил 16 сейвов

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз». Игра прошла на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США). Хозяева победили со счётом 6:2 (3:0, 3:1, 0:1).

В составе победителей отличились Райан Донато (1+1), Филипп Курашёв (1+1), Зак Сэнфорд, Нолан Аллан, Фрэнк Назар и Колтон Дак. Коннор Бедард отметился хет-триком из голевых передач. За гостей забивали Далибор Дворски и Скотт Перунович. Российский нападающий гостей Алексей Торопченко завершил встречу с показателем полезности — «-1». На счету голкипера «Блюз» Вадима Жеренко 16 сейвов.

Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.

Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ: