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Чикаго Блэкхоукс — Сент-Луис Блюз, результат матча 6 октября 2024, счёт 6:2, предсезонный матч НХЛ

«Сент-Луис» проиграл «Чикаго», у Торопченко — «-1», Жеренко совершил 16 сейвов
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Чикаго Блэкхоукс» и «Сент-Луис Блюз». Игра прошла на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США). Хозяева победили со счётом 6:2 (3:0, 3:1, 0:1).

НХЛ — предсезонные матчи
06 октября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Донато (Дель Мастро) – 01:32 (5x5)     2:0 Курашев (Бедард) – 16:01 (5x4)     3:0 Сэнфорд (Савой, Слаггерт) – 17:24 (5x5)     4:0 Аллан (Бедард, Дель Мастро) – 22:48 (5x5)     4:1 Дворски (Жозеф, Шюнеман) – 27:30 (5x5)     5:1 Назар (Донато) – 30:03 (5x5)     6:1 Дак (Курашев, Бедард) – 36:57 (5x4)     6:2 Перунович (Жозеф) – 44:32 (5x4)    

В составе победителей отличились Райан Донато (1+1), Филипп Курашёв (1+1), Зак Сэнфорд, Нолан Аллан, Фрэнк Назар и Колтон Дак. Коннор Бедард отметился хет-триком из голевых передач. За гостей забивали Далибор Дворски и Скотт Перунович. Российский нападающий гостей Алексей Торопченко завершил встречу с показателем полезности — «-1». На счету голкипера «Блюз» Вадима Жеренко 16 сейвов.

Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.

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