«Сан-Хосе» победил «Вегас» в матче с 10 очками россиян, у Гущина — пента-трик из ассистов

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс». Игра прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Гости победили со счётом 6:5.
В составе победителей забивали Джимми Шульдт, Марио Ферраро, Люк Канин (2+0), Итан Кардуэлл и российский нападающий Клим Костин. Другой форвард гостей Данил Гущин оформил пента-трик из голевых передач.
За «Вегас» отличились Александер Хольц (1+1), Марк Стоун, а также четыре очка набрал российский нападающий Павел Дорофеев (3+1). Другой форвард команды Иван Барбашёв результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «-1». Вратарь хозяев Илья Самсонов не принимал участия в матче.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.
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