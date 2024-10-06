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Вегас Голден Найтс — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 6 октября 2024, счёт 5:6, предсезонный матч НХЛ

«Сан-Хосе» победил «Вегас» в матче с 10 очками россиян, у Гущина — пента-трик из ассистов
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс». Игра прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Гости победили со счётом 6:5.

НХЛ — предсезонные матчи
06 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дорофеев (Пьетранджело, Хольц) – 04:19 (5x5)     1:1 Шульдт (Каньони, Граф) – 07:59 (5x5)     1:2 Костин (Гущин, Делландреа) – 09:03 (5x5)     2:2 Хольц (Гертл, Дорофеев) – 14:38 (5x5)     3:2 Дорофеев (Уайтклауд, Макнэбб) – 25:12 (5x5)     3:3 Ферраро (Гущин, Делландреа) – 40:35 (5x5)     4:3 Стоун (Теодор, Гертл) – 43:28 (5x4)     5:3 Дорофеев (Гертл, Макнэбб) – 48:46 (5x5)     5:4 Канин (Гущин, Веннберг) – 57:00 (6x5)     5:5 Канин (Гущин) – 58:18 (6x5)     5:6 Кардуэлл (Штурм, Гущин) – 59:48 (5x5)    

В составе победителей забивали Джимми Шульдт, Марио Ферраро, Люк Канин (2+0), Итан Кардуэлл и российский нападающий Клим Костин. Другой форвард гостей Данил Гущин оформил пента-трик из голевых передач.

За «Вегас» отличились Александер Хольц (1+1), Марк Стоун, а также четыре очка набрал российский нападающий Павел Дорофеев (3+1). Другой форвард команды Иван Барбашёв результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «-1». Вратарь хозяев Илья Самсонов не принимал участия в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.

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