Пресс-служба «Сан-Хосе» восхитилась пятью передачами Данила Гущина в матче с «Вегасом»
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс». Игра прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Гости победили со счётом 6:5.
Пресс-служба «Сан-Хосе» восхитилась игрой нападающего Данила Гущина. Россиянин отметился пятью результативными передачами и помог команде одержать волевую победу.
Фото: Пресс-служба «Сан-Хосе»
Отметим, что в концовке матча хоккеисты «Сан-Хосе» забросили две шайбы при игре с пустыми воротами и сравняли счёт, а за 12 секунд до коцна третьего периода вырвали победу в основное время.
В составе «Вегаса» хет-триком и результативной передачей отметился российский нападающий Павел Дорофеев.
НХЛ — предсезонные матчи
06 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дорофеев (Пьетранджело, Хольц) – 04:19 (5x5) 1:1 Шульдт (Каньони, Граф) – 07:59 (5x5) 1:2 Костин (Гущин, Делландреа) – 09:03 (5x5) 2:2 Хольц (Гертл, Дорофеев) – 14:38 (5x5) 3:2 Дорофеев (Уайтклауд, Макнэбб) – 25:12 (5x5) 3:3 Ферраро (Гущин, Делландреа) – 40:35 (5x5) 4:3 Стоун (Теодор, Гертл) – 43:28 (5x4) 5:3 Дорофеев (Гертл, Макнэбб) – 48:46 (5x5) 5:4 Канин (Гущин, Веннберг) – 57:00 (6x5) 5:5 Канин (Гущин) – 58:18 (6x5) 5:6 Кардуэлл (Штурм, Гущин) – 59:48 (5x5)
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