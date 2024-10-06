Пресс-служба «Сан-Хосе» восхитилась пятью передачами Данила Гущина в матче с «Вегасом»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Вегас Голден Найтс» и «Сан-Хосе Шаркс». Игра прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Гости победили со счётом 6:5.

Пресс-служба «Сан-Хосе» восхитилась игрой нападающего Данила Гущина. Россиянин отметился пятью результативными передачами и помог команде одержать волевую победу.

Фото: Пресс-служба «Сан-Хосе»

Отметим, что в концовке матча хоккеисты «Сан-Хосе» забросили две шайбы при игре с пустыми воротами и сравняли счёт, а за 12 секунд до коцна третьего периода вырвали победу в основное время.

В составе «Вегаса» хет-триком и результативной передачей отметился российский нападающий Павел Дорофеев.