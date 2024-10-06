«Каролина» подписала контракт с сыном главного тренера Скайлером Бриндамором

«Каролина» подписала контракт с нападающим Скайлером Бриндамором, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт с сыном главного тренера подписан сроком на год и является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составляет $ 775 тыс., в АХЛ – $ 75 тыс. Главный тренер Род Бриндамор возглавляет «Каролину» с 2018 года.

В минувшем регулярном чемпионате АХЛ 25-летний Скайлер сыграл 54 матча за «Шарлотт», в которых набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «-16». В Кубке Колдера добавил 1 (0+1) балл в 3 играх.

На драфте НХЛ Скайлер Бриндамор был выбран «Эдмонтоном» в 2017 году под общим 177-м номером, однако форвард так и не подписал контракт с канадским клубом, а срок действия прав истёк.