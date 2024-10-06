Джон Торторелла назвал сходства в игре Артемия Панарина и Матвея Мичкова

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла назвал сходства в игре российских нападающих Артемия Панарина и Матвея Мичкова. Американский тренер работал с 2017 по 2019 год с Панариным в «Коламбусе».

«Забавно наблюдать за таким парнем, как Панарин, которому может быть немного трудно вернуться в оборону, когда у его команды нет шайбы, и как быстро он бежит в атаку, когда у них есть шайба. Хлеб — один из лучших в этом деле, и я думаю, что у Мичкова тоже есть такая особенность.

Вы радуетесь за 19-летнего парня, приехавшего из-за границы, уделяете ему немного внимания, и он просто идёт и играет в хоккей. Когда я вспоминаю себя в его возрасте, то не могу себе представить, что я мог бы делать то, что делает он. Я никогда не был достаточно зрелым. Поэтому для взрослого человека забавно смотреть на молодого парня, который наслаждается жизнью и отлично справляется с обстоятельствами», — цитирует Тортореллу ESPN.