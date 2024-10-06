Б. Михайлов: у меня с Анатолием Тарасовым были сложные моменты, думал что он жестокий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал об игре под руководством легендарного советского тренера Анатолия Тарасова и о его высокой требовательности к себе и игрокам.

«У меня с Тарасовым тоже были сложные моменты, тоже думал, что он жестокий. Но когда сам стал тренером, понял, что он был просто сверхтребовательным — и к себе, и к игрокам, особенно к тем, кто чего-то достиг. Он подстёгивал к постоянной работе, к тому, чтобы люди отдавались своему делу. Никогда не забуду, как пришёл первый раз в ледовый дворец, а под потолком написано: «Хотеть мало, надо мочь». Тарасов тогда сказал: «Запомните это! Ваше желание должно совпадать с отличной работой».

Думаю, если бы не попал в команду ЦСКА, не достиг бы таких результатов. Но стоит сказать, что Тарасов видел во мне какие-то задатки, кроме характера. Если бы у меня не было мастерства, меня бы не пригласили в команду. Я обладал хорошим катанием, видением поля, у меня было чутьё на гол. Это не у каждого великого хоккеиста есть. Кто-то скажет, что я не умел бросать. Так я в Советском Союзе больше всех забил», — цитирует Михайлова «РИА Новости».

Тандем Аркадий Чернышёв (старший тренер сборной СССР) и Анатолий Тарасов установил непревзойдённый рекорд — в течение девяти лет подряд (1963—1971) сборная СССР по хоккею под их руководством становилась чемпионом во всех международных турнирах.