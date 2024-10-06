Сергей Бобровский занял 44-е место в топ-100 лучших игроков НХЛ по версии theScore

Североамериканский сайт theScore составил список топ-100 лучших игроков НХЛ в преддверии нового сезона. Рейтинг составлялся по итогам опроса редакторов НХЛ. Были опубликованы места с 31-го по 50-е. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский занял 44-е место в списке.

Ранее были опубликованы места с 51-го по 70-е. Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял 59-е место в списке. Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский расположился на 52-й строчке рейтинга.

Напомним, 4 октября 2024 года стартовал 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. В двух вынесенных матчах регулярки в Праге «Нью-Джерси» дважды обыграл «Баффало».