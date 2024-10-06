Хоккейный клуб ЦСКА поздравил Бориса Михайлова с 80-летием

Хоккейный клуб ЦСКА поздравил двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова с 80-летием. Легендарный советский форвард выступал за ЦСКА и сборную СССР. Михайлов является почётным президентом и членом наблюдательного совета армейского клуба.

«Уважаемый Борис Петрович! Ваше имя известно каждому хоккейному болельщику во всём мире. Вы один из тех, кто ковал великую славу армейского клуба и национальной команды страны. На протяжении многих лет вы были и остаётесь примером и авторитетом для новых поколений хоккеистов.

Игроки, тренеры, руководство, весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА, вся армейская семья от всей души поздравляют вас с этим знаменательным юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, долгих лет и счастья. Пусть впереди на вашем пути будет ещё много ярких побед!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.