Защитник «Трактора» рассказал, какую культуру в России соблюдает канадский тренер Гру

Защитник «Трактора» Марсель Ибрагимов рассказал о впечатлениях от работы с Бенуа Гру в «Тракторе» и заявил, что канадский специалист воспринимает русские традиции.

«Отличный тренер, всё объясняет доступно. Общается с ребятами и доводит до нас то, что хочет видеть. Очень крутой человек, и я очень рад, что мы работаем с ним. Он принял нашу культуру здороваться со всеми каждый день. Я знаю, что в Канаде такого нет, потому что играл там. Он показал, что воспринимает наши традиции», – цитирует Ибрагимова «РБ Спорт».

Гру возглавил «Трактор» в прошедшее межсезонье. Под руководством специалиста челябинский клуб на данный момент возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ.