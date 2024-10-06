Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Трактора» рассказал, какую культуру в России соблюдает канадский тренер Гру

Защитник «Трактора» рассказал, какую культуру в России соблюдает канадский тренер Гру
Комментарии

Защитник «Трактора» Марсель Ибрагимов рассказал о впечатлениях от работы с Бенуа Гру в «Тракторе» и заявил, что канадский специалист воспринимает русские традиции.

«Отличный тренер, всё объясняет доступно. Общается с ребятами и доводит до нас то, что хочет видеть. Очень крутой человек, и я очень рад, что мы работаем с ним. Он принял нашу культуру здороваться со всеми каждый день. Я знаю, что в Канаде такого нет, потому что играл там. Он показал, что воспринимает наши традиции», – цитирует Ибрагимова «РБ Спорт».

Гру возглавил «Трактор» в прошедшее межсезонье. Под руководством специалиста челябинский клуб на данный момент возглавляет таблицу Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Гру: советские хоккеисты дали мне мечту, позаимствовал одну фишку у Мальцева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android