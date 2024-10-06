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Главный тренер «Сан-Хосе» оценил перспективы Гущина попасть в основной состав команды

Главный тренер «Сан-Хосе» оценил перспективы Гущина попасть в основной состав команды
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Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски оценил перспективы нападающего Данила Гущина попасть в основной состав команды в новом сезоне НХЛ. Россиянин стал лучшим бомбардиром «Шаркс» в предсезонке, набрав девять очков в четырёх матчах.

«Я думаю, что он провёл действительно хороший тренировочный лагерь. Обсуждение состава мы проведём в ближайшие день-два и примем решение. Он сделал много хорошего и помогал нашей команде в каждой игре, так что он поставил себя в хорошее положение», — цитирует Варсофски Mercury News.

В последнем предсезонном матче с «Вегасом» (6:5) Гущин отметился пятью результативными передачами и помог команде одержать волевую победу.

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