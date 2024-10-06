«Для СКА Борис Петрович — культовая фигура». Ротенберг поздравил Михайлова с юбилеем

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил легендарного советского форварда и тренера Бориса Михайлова с 80-летием. Михайлов является почётным президентом и членом наблюдательного совета армейского клуба.

«Сегодня 80-летний юбилей у нашей легенды – Бориса Петровича Михайлова! Будучи частью звена Михайлов – Петров – Харламов, Борис Петрович всегда оставался не только командным игроком, но и яркой индивидуальностью, настоящим вожаком.

Для СКА Борис Петрович – культовая фигура ещё и как тренер. Михайлов провёл у руля армейцев 630 матчей. Это целая эпоха! Важно, что он оставался с командой в непростые 1990-е и вывел СКА в полуфинал Кубка МХЛ — 1993/1994, а в качестве тренера сборной — выиграл золото чемпионата мира.

От всей души желаю Борису Петровичу сохранять отменное здоровье, оставаться молодым душой, передавать бесценный опыт следующим поколениям. Счастья, радости и благополучия, наша легенда!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Борис Михайлов в качестве игрока является двукратным олимпийским чемпионом, серебряным призёром Олимпиады, восьмикратным чемпионом мира, дважды серебряным призёром чемпионатов мира. Экс-нападающий является обладателем множества личных наград и достижений.