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«Сейчас легче всего всех собак повесить на Воробьёва». Давыдов — об игровом кризисе ЦСКА

«Сейчас легче всего всех собак повесить на Воробьёва». Давыдов — об игровом кризисе ЦСКА
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил внезапный игровой кризис ЦСКА, который проиграл два последних матча «Металлургу» и «Трактору» с общим счётом 0:11 на домашней площадке.

«Честно говоря, в 0:11 в двух матчах с «Магниткой» и «Трактором» трудно поверить. Для такого великого клуба, как ЦСКА, это ЧП. Сейчас легче всего всех собак повесить на главного тренера Илью Воробьёва. Не буду этого делать, ведь он недавно оказался в ЦСКА, да и команда там формируется новая. Воробьёву-младшему не позавидуешь, ЦСКА — очень тяжёлый для дебюта клуб, избалованный результатами. Давление там очень высокое — в том числе со стороны болельщиков.

— Что посоветуете Воробьёву?
— У него сильнейший отец — Пётр Ильич, наш, «динамовский», тренер, который прошёл в хоккее через всё — и многое выиграл. Думаю, Петя с его огромным опытом даст сыну самые правильные советы», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

ЦСКА впервые за девять лет не забросил в двух матчах подряд ни одной шайбы, при этом пропустил 11 в свои ворота. Из 13 прошедших матчей ЦСКА выиграл только шесть. Сейчас московские армейцы расположились на четвёртой строчке Западной конференции.

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