В «Сан-Хосе» рассказали, в каком компоненте необходимо прибавить Климу Костину

Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски заявил, что российскому нападающему «Шаркс» Климу Костину нужно стать более стабильным в своей игре, если он хочет остаться в основном составе команды. В матче с «Вегасом» (6:5) россиянин отметился заброшенной шайбой.

«Я думаю, что он играет солидно. Ему просто нужно стать более стабильным в своей игре, и он это знает. Мы с ним об этом говорили. Сегодня он забил хороший гол и создал несколько моментов. Его смена за сменой просто немного нестабильна. Сегодня он пытался больше использовать свои габариты и играл в силовой хоккей», — цитирует Варсофски Mercury News.