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В «Сан-Хосе» рассказали, в каком компоненте необходимо прибавить Климу Костину

В «Сан-Хосе» рассказали, в каком компоненте необходимо прибавить Климу Костину
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Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски заявил, что российскому нападающему «Шаркс» Климу Костину нужно стать более стабильным в своей игре, если он хочет остаться в основном составе команды. В матче с «Вегасом» (6:5) россиянин отметился заброшенной шайбой.

«Я думаю, что он играет солидно. Ему просто нужно стать более стабильным в своей игре, и он это знает. Мы с ним об этом говорили. Сегодня он забил хороший гол и создал несколько моментов. Его смена за сменой просто немного нестабильна. Сегодня он пытался больше использовать свои габариты и играл в силовой хоккей», — цитирует Варсофски Mercury News.

НХЛ — предсезонные матчи
06 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дорофеев (Пьетранджело, Хольц) – 04:19 (5x5)     1:1 Шульдт (Каньони, Граф) – 07:59 (5x5)     1:2 Костин (Гущин, Делландреа) – 09:03 (5x5)     2:2 Хольц (Гертл, Дорофеев) – 14:38 (5x5)     3:2 Дорофеев (Уайтклауд, Макнэбб) – 25:12 (5x5)     3:3 Ферраро (Гущин, Делландреа) – 40:35 (5x5)     4:3 Стоун (Теодор, Гертл) – 43:28 (5x4)     5:3 Дорофеев (Гертл, Макнэбб) – 48:46 (5x5)     5:4 Канин (Гущин, Веннберг) – 57:00 (6x5)     5:5 Канин (Гущин) – 58:18 (6x5)     5:6 Кардуэлл (Штурм, Гущин) – 59:48 (5x5)    
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