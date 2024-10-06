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Витязь — Динамо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

«Витязь» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 6 октября, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая игра между командами из четырёх запланированных в этом сезоне. «Витязь» подошёл к этой встрече с двухматчевой победной серией. Подмосковная команда в последнем матче разгромила «Куньлунь» на домашнем льду со счётом 7:2. Московское «Динамо» имеет двухматчевую серию поражений.

Бело-голубые замыкают восьмёрку сильнейших в таблице Западной конференции. «Витязь» расположился на девятой строчке Запада.

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