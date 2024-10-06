«Витязь» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 6 октября, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Витязь Московская область Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая игра между командами из четырёх запланированных в этом сезоне. «Витязь» подошёл к этой встрече с двухматчевой победной серией. Подмосковная команда в последнем матче разгромила «Куньлунь» на домашнем льду со счётом 7:2. Московское «Динамо» имеет двухматчевую серию поражений.

Бело-голубые замыкают восьмёрку сильнейших в таблице Западной конференции. «Витязь» расположился на девятой строчке Запада.