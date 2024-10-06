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Никита Михайлис: КХЛ в любом случае сильнее НХЛ

Никита Михайлис: КХЛ в любом случае сильнее НХЛ
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис ответил на вопрос о главных трансферах КХЛ минувшего лета и заявил, что Континентальная хоккейная лига сильнее Национальной хоккейной лиги.

«Сложно ответить. Могу выделить Егора Коршкова (нападающий перешёл в «Ак Барс» в качестве свободного агента. — Прим. «Чемпионата»). А так, КХЛ в любом случае сильнее НХЛ», — цитирует Михайлиса Legalbet.

Большую часть карьеры Михайлис провёл в системе астанинского «Барыса», начав свой путь в профессиональном хоккее в команде «Барыс Астана-2». В апреле 2024 года в составе «Металлурга» стал обладателем Кубка Гагарина. Казахстанский форвард никогда не выступал в НХЛ.

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