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Игорь Шестёркин — главный претендент на «Везину» по версии официального сайта НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин – главный претендент на «Везину» по версии официального сайта НХЛ. 16 журналистов провели голосование, в котором каждый из них назвал пятёрку претендентов на приз лучшему вратарю нового сезона. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Российский голкипер получил 66 баллов при девяти первых местах. Второе место занял действующий обладатель «Везина Трофи» Коннор Хеллебайк из «Виннипега», третье – Юусе Сарос из «Нэшвилла».

За ними следуют Джейк Эттингер («Даллас»), Сергей Бобровский («Флорида»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Джереми Свейман («Бостон»), Тэтчер Демко («Ванкувер»), Якоб Маркстрём («Нью-Джерси»), Стюарт Скиннер («Эдмонтон»), Илья Сорокин («Айлендерс»), Дастин Вольф («Калгари») и Александр Георгиев («Колорадо»).