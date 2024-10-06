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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев оправился от болезни и готов к матчам

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев оправился от болезни и готов к матчам
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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев сообщил, что оправился от болезни, из-за которой пропустил два матча красно-белых с «Барысом» и «Металлургом».

«Болезнь в прошлом. Работа — впереди», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Мальцев за 10 матчей забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. В текущем сезоне «Спартак» провёл 12 матчей и на текущий момент занимает второе место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче красно-белые встретятся с «Салаватом Юлаевым». Матч пройдёт на домашней площадке «Спартака» 10 октября и начнётся в 19:30 мск.

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