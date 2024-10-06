В «Динамо» рассказали, как выходной день в ФХР помешал новичку команды дебютировать в КХЛ

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал ситуацию, которая возникла у столичного клуба перед сегодняшним матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Изначально в заявку на матч должен был попасть 27-летний нападающий Артём Чернов, для которого этот матч стал бы дебютным в КХЛ. Однако из-за бюрократических процедур «Динамо» не смогло заявить нападающего, и его место в составе занял Никита Буруянов.

«Что касается соблюдения регламентных норм, то мы заранее начали готовиться к заявке Артёма и ещё вчера в 12 часов дня отправили все необходимые документы в КХЛ и ФХР. Из-за небольшого сбоя в ЦИБ КХЛ в 13:50 мы ещё раз на всякий случай продублировали документы во все инстанции. Все структуры, которые должны одобрить заявку хоккеиста, её одобрили, за исключением ФХР. Когда сегодня мы вышли на связь с ФХР, то там нам сообщили, что у них выходной, поэтому они не смогут дать ответ.

Всё дело в том, что если раньше хватало простого ответа по почте, то с этого сезона представители ФХР должны официальным письмом за подписью подтвердить, что данный игрок имеет право выступать за сборную России и не имеет статуса легионера. Не могу сказать ничего плохого – все сотрудники пытались пойти нам навстречу – но из-за бюрократии Артём не сможет сегодня дебютировать в КХЛ.

Сегодня в ФХР выходной день, и там на месте не было даже секретарей, чтобы было кому написать это письмо. Поэтому нам не хватило ответа из ФХР, чтобы весь необходимый пул документов оказался собран. При этом, хочу подчеркнуть, что за 32 минуты до начала матча благодаря усилиям сотрудников КХЛ и ФХР этот ответ мы всё-таки получили, но заявка на матч закрывается за 40 минут до вбрасывания, поэтому мы уже не успели», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.