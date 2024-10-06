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Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон пошутил о силе броска Александра Овечкина

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон пошутил о силе броска Александра Овечкина
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Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон ответил на вопрос, приходилось ли ему отражать броски Александра Овечкина на тренировке. Голкипер был обменян из «Вегаса» на драфт-пики в прошедшее межсезонье.

«Я просто стараюсь не вставать на пути его бросков», — цитирует Томпсона пресс-служба столичного клуба.

Вратарь становился обладателем Кубка Стэнли — 2023 в составе «Голден Найтс». В прошедшем сезоне 27-летний голкипер дебютировал в плей-офф НХЛ, провёл четыре матча, в которых одержал две победы с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,35. В регулярном чемпионате Томпсон сыграл в 46 встречах, одну из которых — «на ноль», одержав 25 побед с коэффициентом надёжности 2,70 и 90,8% отражённых бросков.

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