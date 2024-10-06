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Защитник ЦСКА — об игровом кризисе: надо выходить из этой ямы — через слюни, через пот

Защитник ЦСКА — об игровом кризисе: надо выходить из этой ямы — через слюни, через пот
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Защитник ЦСКА Никита Охотюк оценил внезапный игровой кризис, который настиг армейскую команду. Хоккеисты ЦСКА проиграли два матча «Металлургу» и «Трактору» с общим счётом 0:11.

— Трудная ситуация, но надо продолжать работать, выходить из этой ямы – через слюни, через пот. Тренироваться, готовиться, анализировать.

— В матче с «Трактором» создали много моментов, почему так и не получилось забить?
— Была нацеленность на ворота, и, может быть, удачи не хватило. Сами пытаемся найти ответ на вопрос, почему не получается забить, — цитирует Охотюка «РБ Спорт».

ЦСКА впервые за девять лет не забросил в двух матчах подряд ни одной шайбы, при этом пропустил 11 в свои ворота.

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