Защитник ЦСКА — об игровом кризисе: надо выходить из этой ямы — через слюни, через пот

Защитник ЦСКА Никита Охотюк оценил внезапный игровой кризис, который настиг армейскую команду. Хоккеисты ЦСКА проиграли два матча «Металлургу» и «Трактору» с общим счётом 0:11.

— Трудная ситуация, но надо продолжать работать, выходить из этой ямы – через слюни, через пот. Тренироваться, готовиться, анализировать.

— В матче с «Трактором» создали много моментов, почему так и не получилось забить?

— Была нацеленность на ворота, и, может быть, удачи не хватило. Сами пытаемся найти ответ на вопрос, почему не получается забить, — цитирует Охотюка «РБ Спорт».

ЦСКА впервые за девять лет не забросил в двух матчах подряд ни одной шайбы, при этом пропустил 11 в свои ворота.