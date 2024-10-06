Плющев — об игре ЦСКА: проблемы серьёзные, кризис будет продолжаться

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что ЦСКА ждёт серьёзный кризис, который уже начался с двух разгромных поражений на своей площадке. Московские армейцы уступили магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:7, а затем проиграли челябинскому «Трактору» со счётом 0:4.

«Не считал стечением обстоятельств ни матч с «Металлургом», ни тем более встречу с «Трактором». Это говорит о том, что не всё там благополучно. Есть причины, которые лежат гораздо глубже, чем думают болельщики и сторонние наблюдатели. Не хочу особо комментировать, пускай руководство само разбирается.

Эту ситуацию нельзя переломить двумя росчерками, штрихами. Очевидно, есть недопонимание между одними и другими. Проблемы серьёзные, кризис будет продолжаться – как в команде, так и в клубе в целом. Но опять же – проблемы куда глубже, и рано или поздно они должны были вылиться в такие результаты», – цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

ЦСКА впервые за девять лет не забросил в двух матчах подряд ни одной шайбы, при этом пропустил 11 в свои ворота.