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Вратарь Свейман подпишет новый восьмилетний контракт с «Бостоном» на $ 66 млн

Вратарь Свейман подпишет новый восьмилетний контракт с «Бостоном» на $ 66 млн
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Американский голкипер Джереми Свейман и клуб «Бостон Брюинз» подпишут восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 66 млн. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

Напомним, прошлый сезон Свейман провёл также в «Бостоне». За 44 проведённых матча показатель отражённых бросков составил 91,6%. В трёх матчах он сыграл «на ноль».

Отметим, ранее президент «Бостона» Кэм Нили намекал на то, что сумма контракта голкипера должно составить $ 64 млн. Американский вратарь хотел получать по новому соглашению около $ 9-10 млн в год, «Бостон» готов был тратить не более $ 6-6,5 млн.

В случае, если бы стороны не пришли к соглашению до 1 декабря, то Свейман рисковал бы пропустить целый сезон.

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