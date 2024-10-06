Вратарь Свейман подпишет новый восьмилетний контракт с «Бостоном» на $ 66 млн

Американский голкипер Джереми Свейман и клуб «Бостон Брюинз» подпишут восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 66 млн. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

Напомним, прошлый сезон Свейман провёл также в «Бостоне». За 44 проведённых матча показатель отражённых бросков составил 91,6%. В трёх матчах он сыграл «на ноль».

Отметим, ранее президент «Бостона» Кэм Нили намекал на то, что сумма контракта голкипера должно составить $ 64 млн. Американский вратарь хотел получать по новому соглашению около $ 9-10 млн в год, «Бостон» готов был тратить не более $ 6-6,5 млн.

В случае, если бы стороны не пришли к соглашению до 1 декабря, то Свейман рисковал бы пропустить целый сезон.